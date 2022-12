Anzio Roma | auto contro un albero nella notte | morte due ventenni

Due ragazze, entrambe ventenni, sono morte in un incidente stradale avvenuto questa notte ad, centro del litorale laziale. Il fatto è avvenuto in via della Pineta, l'auto su cui viaggiavano le due giovani è andata a sbattere contro un albero morendo sul colpo. Sul posto mi vigili del ...8.35 Auto contro un albero, morte due 20enni Due ragazze, entrambe ventenni, sono morte in un incidente stradale avvenuto questa notte ad, centro del litorale laziale,a pochi chilometri daIl fatto è avvenuto in via della Pineta. L'auto su cui viaggiavano le due giovani è andata a sbattere contro un albero. Le due ragazze ...Ad Anzio (Roma) due ragazze, entrambe ventenni, sono morte nella notte in un incidente stradale. L'auto su cui viaggiavano è andata a schiantarsi contro un albero: le due giovani sono morte sul colpo.(ANSA) - ROMA, 01 DIC - Due ragazze, entrambe ventenni, sono morte in un incidente stradale avvenuto questa notte ad Anzio, centro del litorale laziale. Il fatto è avvenuto in via della Pineta, l'auto ...