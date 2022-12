Anzio | morte in un incidente sulla litoranea due ventenni La ragazza di Milano era venuta a trovare l' amica di Ardea

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Due ragazze di 20 anni sonoquesta notte in unOstia-in direzione, su via della Pinete (nota con questo nome per la presenza di...

due ragazze 20enni schiantatesi con la loro auto su un albero. L'incidente stradale è avvenuto questa notte ad, centro del litorale laziale,a pochi chilometri da Roma Il fatto è avvenuto ...Due ragazze di 20 anni sonoquesta notte in un sulla litoranea -in direzione Ardea, su (nota con questo nome per la presenza di numerosi pini). La vettura su cui viaggiavano è finita contro un'albero, come riportano ...