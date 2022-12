Antonino Spinalbese rivela le richieste piccanti di Oriana | cosa ha detto

Leggi su tvpertutti

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Ormai è noto a tutti i telespettatori del GF Vip che il rapporto traMarzoli si è incrinato e non è più come quello delle prime settimane. L'uomo pare essersi allontanato definitivamente dalla venezuelana per delle sue dichiarazioni che non gli sono piaciute, mancando secondo lui di tatto ed empatia. A sua volta la donna nelle ultime ore hato in un confessionale di volere solo un rapporto amichevole con l'ex fidanzato di Belen Rodriguez e niente di più. Fatto sta cheha voluto aggiornare Alberto De Pisis, ritornato nella casa di Cinecittà nella serata di ieri dopo essere guarito dal Covid ed essere stato isolato in albergo per circa dieci giorni,ndogli anche alcune coseche gli chiedeva ...