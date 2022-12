Anticipazioni Terra Amara | scontro armato tra Demir e Yilmaz

(Di giovedì 1 dicembre 2022) La guerra traednon accennerà a terminare aed anzi nei prossimi episodi italiani della soap, i due arriveranno ad avere un vero e proprio. Il tutto avverrà in seguito ad un attentato subito da Ali Rahmet Fekeli. A quel punto,non riuscirà a tenere a freno l'odio che prova nei confronti del rivale e si presenterà alla sua tenuta con una pistola. Di lì a poco, la situazione prenderà una brutta piega ed i due si spareranno a vicenda., spoiler: Fekeli rischierà di morire e sospetterà dicauserà involontariamente un incidente quasi mortale a sua moglie Zuleyha e alla dottoressa Mujgan, in quanto, manometterà l'auto di ...

Amara, trame: Demir tra le sbarre! Eh sì: anche se Fekeli e Yilmaz non procederanno con la denuncia, Demir verrà convocato lo stesso in commissariato a causa della sparatoria e, quando negherà ...italiane Tempesta d'Amore Maja e Constanze finalmente si chiariscono e si riappacificano, e Selina è molto felice per questa nuova ritrovata armonia familiare. Constanze promette alla ...Terra amara, spoiler: Zuleyha metterà in crisi il rapporto di Akkaya e Müjgan A Terra amara, puntata dopo puntata, si rafforzerà ...Nonostante i continui dissapori che avrà con lui per via del burrascoso rapporto con il figlioccio Yilmaz Akkaya (Ugur Günes), Ali Rahmet Fekeli (Kerem ...