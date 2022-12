Ancora guai per l’ex broker del Vaticano Torzi | indagato a Milano per un’operazione finanziaria | tra azioni sparite e quadri d’autore

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 1 dicembre 2022) A banalizzarla sembra il gioco delle tre carte, dove 50 milioni discompaiono nel nulla; in realtà il giro fatto da circa 35 milioni di euro equivalenti a 90 milioni didella società Aedas attiva nel settore immobiliare, controllata da Augusto spa (oggi in liquidazione) e quotata a Piazza Affari, non solo ècomplessa ma anche ritenuta criminale, tanto che il 28 novembre scorso la Procura diha chiuso una delicata inchiesta coordinata dal pm Stefano Civardi e dal nucleo di polizia economico finanziario della Guardia di finanza di. Si tratta di una vicenda, come emerge dall’avviso di chiusura indagini, che arriva fin sulle soglie di San Pietro. Risulta infattiper manipolazione del mercato e corruzione privata...