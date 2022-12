Oggi si e' tenuta l'udienza presso ildi sorveglianza di Roma per chiedere la fine del regime del 41bis per il militante anarchico Alfredo Cospito, condannato per aver inviato due pacchi bomba (senza feriti) ad una scuola per ...Una decina disono in presidio davanti aldi sorveglianza di Genova. Il ritrovo è stato organizzato perché oggi a Roma è in programma l'udienza per il ricorso di Alfredo Cospito contro l'...Oggi si e' tenuta l'udienza presso il Tribunale di sorveglianza di Roma per chiedere la fine del regime del 41bis per il militante anarchico ...Anarchici al Tribunale di Sorveglianza di Roma contro 41bis per Alfredo Cospito Metti mi piace su Facebook per vedere notizie simili Fornisci una valutazione generale del sito: ...