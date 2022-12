Amici 22 | la mamma di Mattia Zenzola in difesa del figlio Si scatena una bufera sulla scuola

Isa e Chia

La sua ostinazione gli ha inimicato l'intera classe die persino alcuni dei professori . Ma, a difenderlo è scesa in campo sua madre, preoccupata dell'isolamento che si è creato intorno al ...Ricordo un giorno che Oumy mi ha detto: ', sei il mio coraggio' ma io potrei dire lo stesso. Ho avuto vicino tanti, e senza di loro forse non avrei fatto questa scelta. Poi quando un ... Amici, la mamma di Mattia Zenzola pubblica una foto per difenderlo In seguito al provvedimento disciplinare proposto da Rudy Zerbi e alle accuse di scarsa igiene nella casa, tutta la classe di Amici si è rivoltata contro Mattia Zenzola, che negava di essere colpevole ...Joe Pesci, intervistato da People, ha raccontato di essersi infortunato durante le riprese di Mamma ho perso l’aereo: “Ho subito gravi ustioni” ...