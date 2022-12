Ambiente | Gela | Discarica di Scarpino Ge esempio rigenerazione

Tiscali Notizie

Tra queste c'è Itaca Innova, molto vicina alle tematiche affrontate oggi ain occasione degli "Stati Generali per la Rigenerazione dei Territori"."Temi come la sostenibilità ambientale e l'......contaminati e si apre con i saluti istituzionali del Sindaco diCristoforo Greco e della Signora Prefetto di Caltanissetta Chiara Armenia. Le conclusioni sono affidate all'Assessore all'... Ambiente, Gela: Economia circolare fondamentale per il futuro Gela, 1 dic. (askanews) - In tema di rigenerazione dei territori una parte fondamentale è rappresentata anche dalle aziende che forniscono consulenze e supporto in materia di "rinnovamento ambientale" ...La Juve vive un periodo molto complicato. Nelle ultime ore personaggi legati all'ambiente bianconero hanno commentato la vicenda.