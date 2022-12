Ambiente | a Gela Stati Generali per Rigenerazione dei Territori

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Lavoro,, sviluppo economico, transizione ecologica: queste le tematiche al centro degli "per ladei", in programma oggi e domani a. La tavola ...

Tra queste c'è Itaca Innova, molto vicina alle tematiche affrontate oggi ain occasione degli "Stati Generali per la Rigenerazione dei Territori"."Temi come la sostenibilità ambientale e l'......contaminati e si apre con i saluti istituzionali del Sindaco diCristoforo Greco e della Signora Prefetto di Caltanissetta Chiara Armenia. Le conclusioni sono affidate all'Assessore all'... Ambiente, Gela: Economia circolare fondamentale per il futuro Gela, 1 dic. (askanews) - In tema di rigenerazione dei territori una parte fondamentale è rappresentata anche dalle aziende che forniscono consulenze e supporto in materia di "rinnovamento ambientale" ...