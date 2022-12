Alla Camera nuovo Intergruppo parlamentare ‘Insieme per il cancro’

(Di giovedì 1 dicembre 2022) (Adnkronos) –è stato ricostituito ilper un impegno contro il: 52 le adesioni da parte dei deputati di tutti gli schieramenti. Obiettivo principale dell’, coordinato dall’onorevole Vanessa Cattoi, sarà quello di recepire i 12 punti delaccordo di legislatura 2022/2027, siglato dalle associazioni di pazienti oncologici e oncoematologici del Gruppo ‘La salute: un bene da difendere, un diritto da promuovere’ con tutte le forze politiche prima delle elezioni di settembre. “Accesso, innovazione, presa in carico, gestione della cronicità, coinvolgimento delle associazioni nei tavoli decisionali: sono i grandi pilastri sui quali convergono i 12 punti del ...

... Gennaro Sangiuliano, in audizione davanti alle Commissioni Cultura die Senato. "Un ... che nei depositi dei soli musei afferentiDirezione generale sono custoditi circa 5.000.000 di opere ...Via libera dellamozione sulla guerra della maggioranza. Che poi si astiene favorendo quelle di Pd e Iv - Azione. Cadono le proposte di M5s e sinistra. E Conte chiede di coinvolgere l'Aula proprio durante ...Roma, 1 dic. (Adnkronos/Salute) - Alla Camera è stato ricostituito il nuovo Intergruppo parlamentare ‘Insieme per un impegno contro il cancro': 52 le ...Mentre il ministro della Protezione Civile, Nello Musumeci, riferisce alla Camera dei deputati dei numeri causati dalla frana di Ischia - 8 vittime,4 dispersi, 5 feriti di cui uno grave, ...