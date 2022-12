Alla Camera nuovo Intergruppo parlamentare ' Insieme per il cancro'

- Il ministro per la Protezione Civile nell'informativaha riferito sull'alluvione. Subito un piano per la pianificazione della prevenzione. Nuovi fondi e ruoli degli enti competenti. Il governo annuncia nuovi aiuti per le zone alluvionateParole chiare quelle di Sergio Costa , ex ministro all'Ambiente in entrambi i governi presieduti da Giuseppe Conte e attuale vice presidentedei Deputati sempre per il Movimento Cinque ...Roma, 1 dic. (Adnkronos/Salute) - Alla Camera è stato ricostituito il nuovo Intergruppo parlamentare Insieme per un impegno contro il cancro : 52 le adesioni da parte dei deputati di tutti gli ...Mentre il ministro della Protezione Civile, Nello Musumeci, riferisce alla Camera dei deputati dei numeri causati dalla frana di Ischia - 8 vittime,4 dispersi, 5 feriti di cui uno grave, ...