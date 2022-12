Al Bano e la presunta amante spagnola | “Ecco come ha reagito Loredana Lecciso”

(Di giovedì 1 dicembre 2022) AlCarrisi continua a fare notizia e lo scandalo nato a seguito delle dichiarazioni dell’avvocatessa Patricia Donoso non accenna Perizona Magazine.

Ma cosa ne pensa, in tutto questo, Loredana Lecciso Al, la reazione di Loredana alle dichiarazioni dellaamante La donna, una 40enne della penisola iberica, ha dichiarato nel corso ...Patricia Donoso è una donna spagnola che sostiene di esser stata l'amante di AlCarrisi. La donna ha anche svelato alcuni retroscena sulla loroliaison. Al: laamante alCarrisi ha smentito con fermezza di aver avuto una liaison con la donna spagnola di nome Patricia Donoso e ha anche fatto sapere che agirà per vie legali contro di lei.Patricia Donoso è una donna spagnola che sostiene di esser stata l’amante di Al Bano Carrisi. La donna ha anche svelato alcuni retroscena sulla loro presunta liaison. al Bano Carrisi ha smentito con ...Patricia Donoso sostiene di esser stata l'amante di Al Bano Carrisi. Ecco come Loredana Lecciso avrebbe reagito alla notizia.