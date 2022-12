Addio alle bustine di zucchero al bar | l’Ue dichiara guerra agli imballaggi superflui

Leggi su tpi

(Di giovedì 1 dicembre 2022)dial bancone dei bar. E anche ai flaconcini di shampoo in albergo emonouso per i pasti in bar e ristoranti. Una nuova proposta della commissione europea mira a ridurre la produzione di rifiuti dio, eliminando gli sprechi. Il nuovo regolamento, che dovrà essere discusso anche da parlamento e consiglio europeo, punta a una riduzione del 15 percento dei rifiuti dio pro-capite per ogni paese dell’Unione Europea entro il 2040 (rispetto ai livelli del 2018), da raggiungere in modo graduale. Attualmente ogni europeo produce in media quasi 180 chili di rifiuti dio all’anno. La proposta, presentata ieri dal vicepresidente della commissione Frans Timmermans, prevede ...