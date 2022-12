Addio alla bustina di zucchero al bar | l’Unione Europea la vieta

(Di giovedì 1 dicembre 2022)dimonodose? Il prodotto è destinato a sparire dai banconi dei bar di tutta l’Ue. Nella proposta di regolamento sugli imbggi presentata oggi dCommissionevengono espressamenteti tutti gli involucri monouso anche per lonel settore Horeca (hotellerie-restaurant-café). Di conseguenza in futuro non si potrà più far ricorso a bustine, tubetti, scatole e vassoi. Leggi anche l’articolo —> Nuovorme alimentare, ritirati lotti di cozze: “Rischio microbiologico” Ladimonodose diventerà presto un lontano ricordo. Perché? Parliamo di una decisione che coinvolgerà tutta Europa e che rientra nella ...

Tuttosport

... a passare il turno dietro la selezione di Scaloni sono Lewandowski e compagni graziemigliore ...stato lo stesso Martino in conferenza stampa ad 'ufficializzare' la separazione e l'al ...... tagliando il cuneo fiscale per dare il via "a un circolo che dovrebbe far ripartire l'economia reale, ossia quella direttamente collegataproduzione edistribuzione di beni e servizi, in ... Nedved, l'addio alla Juventus, Del Piero e l'offerta Dopo una prima parte a porte chiuse, con le persone a lei più vicine, nella sala commiato del cimitero di Spinea, all'uscita e nella fase di sepoltura un abbraccio collettivo si è stretto intorno alla ...Ha lasciato un biglietto di addio sul banco, poi ha aperto la finestra e si è lanciata nel vuoto. Una ragazzina di appena 12 anni è stata salvata dall'erba alta nel giardino ...