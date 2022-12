Abbiamo ancora bisogno del marchio Lancia? Secondo me sì | vi racconto la mia

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 1 dicembre 2022) di Carblogger E’ difficile dire se e quanto manchi il, tanto più in un’epoca in cui sembra non mancarci più nulla, o tutto. Ma che nel gruppo Stellantis sia destinato a vivere e a lottare con noi – dopo essere stata cancellato nell’ultimo piano di Sergionne – è una buona notizia.sta nel business plan approvato fino al 2030, dopo la mossa geniale di aver nominato capo del centro stile Jean Pierre Ploué che è anche responsabile del design di Stellantis. Come dire, non spreco un asso se avessi in mano due sette, un otto e un nove. Eppure la domanda resta:di? Ilè Novecento. E’ lancisti come un mio vecchio zio avvocato, che nella sua vita orgogliosamente non ha mai comprato altro, è storia di ...