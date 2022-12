A Ischia trovati altri tre corpi | al momento le vittime sono undici 

AGI - Si continua a scavare nel fango adove, ora dopo ora, aumenta il bilancio delle vittime della frana, undici al momento . Sono stati individuati i corpi senza vita di altre 3 persone e resta un solo disperso . A Casamicciola ...... Musumeci riferisce al Senato Il ministro per la Protezione civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci, sta svolgendo ora l'informativa al Senato sull'alluvione di. In precedenza, alle ore ...Fra le immagini del disastro di Ischia c'è quella di un poliziotto con in braccio una bambina. La sta salvando. Vanno intanto avanti le operazioni di soccorso. I corpi di tre dei dispersi sono stati t ...Fanpage.it ha intervistato Massimo Gravina, assistente capo della Polizia di Stato, che ha salvato una bambina dopo la frana di Casamicciola: la foto ...