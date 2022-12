A Ginestra degli Schiavoni le Giornate Rurali del Cinema

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Tempo di lettura: 4 minuti“Oggi più che mai la campagna e il cibo sembrano avere tanti volti e tante storie da mostrare e da raccontare, cose che, messe in relazione con le nuove potenzialità che offre ildigitale, possono diventare un nuovo filone di narrazione fondato sul reale. Se le strade e le vie di comunicazione in queste zone sono carenti, le immagini riescono a proporsi come una forma di comunicazione efficace e immediata, in grado di riportare le aree marginali al centro del dibattito”. Così Umberto Rinaldi presenta il cartellone dei tre eventi didelRurale. Tre giorni di incontri, confronti, workshop, proiezioni, degustazioni nell’entroterra sannita. “dirurale vuole essere una riflessione su quanto il mondo rurale e quello dell’agroalimentare sono ...