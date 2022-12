(Di giovedì 1 dicembre 2022) Dopo Milano e Catania, ha aperto a Boogna la, flagship store urbano in via Rizzoli 7 , un punto nevralgico per il turismo del capoluogo dell' Emilia - Romagna , che si stima possa ...

Il flagship store urbano di diventa così il modello di riferimento per le "Citroen" e gli showroom del Brand sul territorio italiano, che dovranno rinnovare la propria immagine nel ... A Bologna la Maison Citroen con la piccola elettrica AMI A Bologna la Maison Citroen con la piccola elettrica AMI. Offre al pubblico anche la possibilità di effettuare test-drive in loco. Prosegue il progetto di Citroën legato alle Maison Citroën In Italia. Dopo Milano e Catania, è arrivato il turno di Bologna con l'inaugurazione del nuovo flagship store in via Rizzoli 7, un punto ...