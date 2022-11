Wired Italia

...Scaringi dopo l'esordio con La Profezia dell'armadillo (dall'omonimo graphic novel di) ...seriamente al fumetto negli anni in cui frequenta la Scuola di Comics di Firenze dove...Alle 14.00, all'auditorium San Francesco, sarà invece la volta diche, calendario ...Levante il Tu per tu con Norihiro Yagi l''autore di Ariadne in The Blue Sky e Claymore... Zerocalcare incontra Spider-Man alla Milan Games Week & Cartoomics L'autore di Rebibbia incontra Humberto Ramos, uno dei disegnatori più importanti di Spider-Man, durante la fiera milanese. Abbiamo fatto due chiacchiere con entrambi gli autori proprio sull'iconico pe ...