Zaki | udienza interrotta senza completare la difesa | rinvio al 28 febbraio

(Di mercoledì 30 novembre 2022) MANSURA – L’del processo a carico di Patricke’ stata aggiornata al 28. “La Procura ha iniziato a esporre i propri argomenti e poi il mio team legale ha cominciato a esporre i propri”, ha detto ai giornalisti Patrickrispondendo a una domanda su cosa fosse successo nell’di ieri a Mansura. “Ci hanno fermato mentre stavamo presentando le nostre carte e i nostri argomenti”, ha aggiunto lo studente egiziano dell’Universita’ di Bologna. “Si sono ritirati in camera” di consiglio “e hanno posposto per farcile carte che vogliamo presentare alla corte, non abbiamo ripreso ad esporre i nostri argomenti. Vedremo. Hanno posposto per riprendere a trattare le carte”. E ancora: “Il mio team legale e’ composto da quattro avvocati. Mentre il terzo stava ...

Il 23 febbraio ci sarà la nonadel processo, la speranza die dei suoi legali è che possa essere l'ultima. "Sono molto deluso " ha detto ai nostri microfoni " spero che i miei avvocati ...1 -IN EGITTO AGGIORNATA AL 28 FEBBRAIO - 'SPERO CHE QUESTO INCUBO FINISCA PRESTO' Da www.tgcom24.mediaset.it GIORGIA MELONI AL SISI L'del processo a carico di, lo studente ...Lo studente egiziano dell'Università di Bologna, sotto accusa per diffusione di notizie false, ha detto ai nostri microfoni che ora spera in una svolta in tribunale per febbraio E’ stata aggiornata al ..."Spero che questo incubo finisca presto e di poter tornare a studiare in Italia normalmente e avere la possibilità di lavorare sul mio recupero personale" ...