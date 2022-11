Yara Gambirasio | su Nove la nuova docuserie | cosa c’è da sapere

Leggi su tvzap

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Serie tv.su: tutte le curiosità –, uno dei casi di cronaca che ha scosso maggiormente il nostro Paese. Gli Italiani sono tutti col fiato sospeso per laattesissima serie tv che andrà in onda domani 1 dicembre 2022 e l’8 dicembre, in due parti, sul. Un progetto che ripercorre la scomparsa della tredicenne di Brembate Sopra, il ritrovamento del corpo della ragazzina, l’indagine difficile, la traccia del Dna, l’arresto di Massimo Bossetti e le conseguenti battaglie in tribunale. Nella serie spazio anche al profilo della vittima: chi era davvero? Leggi anche l’articolo —> Caso, prima udienza per la ...