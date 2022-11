WWE Survivor Series War Games 2022 – Review

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Quello che un tempo era uno dei “Big Four”, da anni è percepito e proposto come un PLE di transizione, un espediente creativo per creare o allungare faide, una sorta di facilitatore di inerzia per gli show televisivi, prima che si entri nel vivo dei piani creativi per Wrestlemania una volta approdati a Dicembre, nei mesi che precedono la Royal Rumble. Questo PLE sarà stato all’altezza del suo blasone, oppure è stato proposto in continuità con il recente passato? Brace yourselves guys, let’s begin! i i WARMATCH WWE Raw Women’s Champion Bianca Belair, Asuka, Becky Lynch, Mia Yim & Alexa Bliss vs Team Damage Control, Rhea Ripley & Nikki Cross (39:35) Partiamo da un assunto fondamentale. Ciò che rende un match bello, entusiasmante, avvincente è si la storia che attraversa trasversalmente tutta la sua durata, ma anche e soprattutto lo studio che ...