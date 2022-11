WWE | Gli Uso nella storia

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Accade oggi che un pezzo didella WWE veda un nuovo paragrafo aggiungersi. Un nuovo record raggiunto dai fratelli Uso che da anni militano con presenza e costanza nello show americano. Come tutte le storie anche la loro è stata costellata da salite e discese tra i favori del pubblico, cosí come la loro carriera piena di tanti successi ma anche di altrettante difficoltà. Oggi però possono sorridere, i membri della Bloodline e cugini del mitico Reigns festeggiano i 500 giorni da possessori del titolo di Tag Team Champions per Smackdown. Un traguardo storico per due lottatori altrettanto esperti e presenti nei ring americani. Il tocco di classe? Aver ottenuto il titolo contro un’altra leggenda della federazione: l’intramontabile Rey Mysterio.

The Shield Of Wrestling

Anche il CAI - Club Alpino Italiano è d'accordo conspeleologi, mentre ilRavenna "esprime sconcerto per la mancata redazione del Piano Territoriale del Parco della Vena del Gesso Romagnola a ...... anteprime, esclusive e box set ; crime, documentari e programmi di attualità ; il meglio della... Perabbonamenti sottoscritti con l'offerta Sky Smart e il cui servizio verrà attivato entro il ... Stone Cold: la WWE gli ha offerto un altro match Accade oggi che un pezzo di storia della WWE veda un nuovo paragrafo aggiungersi. Un nuovo record raggiunto dai fratelli Uso che da anni militano con presenza e costanza nello show americano. Come tut ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...