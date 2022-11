(Di mercoledì 30 novembre 2022) Valavrebberecitare, cometo dalloJonathan Kasdan che ha spiegato perché l'attore haal progetto., in arrivo su Disney+, poteva apparire anche Vale a rivelarlo è stato loJonathan Kasdan. L'attore è stato uno dei protagonisti del film cult con la parte di Madmartigan e gli sceneggiatori avevano previsto la presenza del personaggio nel progetto sequel, che debutta oggi 30 novembre sugli schermi di tutto il mondo. Lo sceneggiatore, intervistato da Entertainment Weekly, ha ammesso che sperava di coinvolgere Val...

Movieplayer

... ha svelato quali progetti fantasy sono stati fonte di ispirazione durante la produzione di. Lo sceneggiatore ha svelato a ComicBook.com: Kasdan ha poi sottolineato: Loha poi ...La serieincluderà molte citazioni al film originale , con loche ha anticipato come molti quesiti irrisolti del filmtroveranno risposta nella serie Disney+. Willow: lo showrunner svela che Val Kilmer ha dovuto rinunciare all'ultimo minuto a un'apparizione nella serie Val Kilmer avrebbe dovuto recitare nella serie Willow, come svelato dallo showrunner Jonathan Kasdan che ha spiegato perché l'attore ha dovuto rinunciare al progetto.Jonathan Kasdan, showrunner della serie, ha spiegato perché Willow è stata realizzata grazie a The Mandalorian ...