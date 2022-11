Willow – la serie | la recensione | Ritorno al fantasy anni Ottanta

Leggi su screenworld

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Quando la Disney ha acquistato la Lucasfilm tutti hanno, giustamente, pensato all’universo di Star Wars, la saga creata da George Lucas che, come previsto, ha ripreso vita una volta avvenuto il passaggio di testimone. Ma nell’heritage della Lucasfilm c’era anche un altro mondo, quello di, un film, diretto da Ron Howatd, da intendere nel senso più classico del termine, uscito negli, quando il genere era ancora ingenuo, innocente e considerato essenzialmente una cosa da bambini. Alla Disney non si butta via niente, e allora, dal cilindro della Lucasfilm ecco spuntare latv che vi raccontiamo nelladi– la, in streaming dal 30 dicembre su Disney+. È un esempio di legacy sequel ambientato nello ...