Weyes Blood | storie e canzoni dalla fine del mondo

(Di mercoledì 30 novembre 2022) «Io so che siamo soli», afferma Justine (Kirsten Dunst) in uno degli ultimi dialoghi di Melancholia. E per provarlo rivela a Claire (Charlotte Gainsbourg) il numero esatto dei fagioli nel L'articolo proviene da il manifesto.

(il nome del progetto della Mering il cui nome è ispirato dal romanzo d'esordio di Flannery O'Connor "Wise") torna dopo tre lunghissimi anni con il secondo capitolo di questa ...Carico infernale anche oggi, e quando mai no. Basti dire che solo i BROCKHAMPTON hanno fuori due album nuovi, poi ci sono anche quelli die Fousheé, tra gli altri, e in playlist in brani appena usciti di PinkPantheress e Kelela (entrambi prodotti da Kaytranada), Pharrell con Travis Scott, Romy con Fred again.. ecc. ...Leggi la recensione di AND IN THE DARKNESS, HEARTS AGLOW di Weyes Blood e gli altri nostri giudizi sulle nuove uscite discografiche su Rockol.it ...Molto è cambiato negli ultimi tre anni per Natalie Mering. Ovvero, da quando 'Titanic Rising', che era già il suo quarto album ...