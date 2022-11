Wanda Nara è incinta? La moglie di Icardi aspetterebbe il sesto figlio

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Arriva da un giornale argentino la notizia chesarebbe in dolce attesa. Per la coppiasarebbe in arrivo il terzo, ma ilper. Sarebbe proprio questo uno dei motivi che avrebbe spinto la coppia a riconciliarsi. A diffondere la notizia di una possibile sesta gravidanza dell’imprenditrice è stato il quotidiano Caras. Da un quotidiano argentino la notizia della sesta gravidanza Non sembrano avere dubbi i giornalisti argentini che divulgano la notizia e che a corollario di una pace ritrovata forse anche a seguito della gravidanza, hanno pubblicato anche alcune foto della fuga di Mauroalle Maldive. Per quanto l’aspetto dell’imprenditrice non lasci presagire ...