Von der Leyen | ' congelati 320 mld euro | ora Russia paghi'

RaiNews

Lo afferma in un video postato sul suo account Twitter la presidente della Commissione europea UrsulaLeyen, aggiungendo che i civili uccisi sono 20.000. . 30 novembre 2022Lo ha detto la presidente della Commissione Ue UrsulaLeyen in un video pubblicato con l'annuncio della proposta dell'Europa di creare un tribunale speciale sui crimini russi. . 30 novembre ... Ursula von der Leyen: "Sforzi per aiutare l'Ucraina contro il freddo. Generatori in arrivo" "La Russia deve pagare per i suoi orribili crimini. Collaboreremo con la Corte penale internazionale e contribuiremo alla creazione di un tribunale specializzato per… Leggi ...(Agenzia Vista) Bruxelles 30 novembre 2022 “L'invasione russa dell'Ucraina ha portato morte, devastazione e sofferenza indicibile. Ricordiamo ...