Von der Leyen | “120mila morti ucraine” Poi l’Ue sostituisce il video | “Stime inesatte” Esercitazione congiunta Russia-Cina – La diretta

... con i fondi congelati degli oligarchi e i beni della sua banca centrale", ha annunciato in un tweet la presidente della Commissione Ue, UrsulaLeyen . L'esecutivo europeo, nelle prossime ore,...E' quanto annuncia in un tweet la presidente della Commissione Ue UrsulaLeyen. L'esecutivo europeo, nelle prossime ore, invierà ai Paesi membri una proposta ad hoc per permettere che le ...(Teleborsa) - L'Unione europea lavorerà con la Corte penale internazionale per istituire un tribunale specializzato sui crimini di guerra russi in Ucraina. "La Russia deve pagare per i suoi ..."La Russia deve pagare per i suoi orribili crimini. Lavoreremo con la Corte penale internazionale e aiuteremo a istituire un tribunale specializzato per processare i crimini… Leggi ...