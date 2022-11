Volley femminile | Challenge Cup 2022 2023 | Chieri ai sedicesimi | Gacko asfaltato anche al ritorno

Leggi su sportface

(Di mercoledì 30 novembre 2022) La Reale Mutua Feneratravolge l’Oknella gara didei trentaduesimi di finale della CevCupdi. Le ragazze di coach Giulio Cesare Bregoli si sono imposte con il punteggio di 3-0 (25-13, 25-16, 25-13), bissando la netta vittoria in tre set nell’andata in casa, staccando il pass per idi finale. A senso unico la sfida andata in scena in Bosnia-Herzegovina, con la squadra italiana che ha dominato dal primo all’ultimo turno senza concedere nulla alle avversarie. Al prossimo turno,sfiderà la vincente del confronto Thetis-Legionowo. SportFace.