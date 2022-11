Volley | Civitanova vince lo scontro rovente col Roeselare | Zaytsev decisivo | terzo successo in Champions League

Leggi su oasport

(Di mercoledì 30 novembre 2022)ha sconfitto il Knackper 3-1 (25-19; 21-25; 25-23; 29-27) e ha conquistato la terza vittoria consecutiva nella2022-2023 dimaschile. I Campioni d’Italia hanno faticato in casa della rognosa compagine belga, spuntandola sul 23-23 delset e annullando anche un set-point nella quarta frazione. La Lube si conferma così in testa al gruppo C con 3 vittorie (8 punti), une due lunghezze di margine sul Tours. Si tratta di un passo importante verso la conquista del primato che garantisce la qualificazione diretta ai quarti di finale della massima competizione europea. I ragazzi di coach Chicco Blengini stanno faticando in questo avvio di stagione, in campionato sono attardati e la marcia di avvicinamento al Mondiale ...