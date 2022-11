Agenzia ANSA

Si è chiuso, con una conferma dell'assoluzione di primo grado dall'accusa di concorso in omicidio volontario e ad oltre 10 anni di distanza dai fatti, il processo milanese a carico di Milos Stizanin, ...Il corpo deldel fuoco volontario è stato ritrovato quasi subito da un altro cacciatore, Maurizio Gionta , un forestale in pensione che il giorno seguente si è suicidato. "Non attribuitemi ... Vigile ucciso a Milano, dopo 10 anni confermata l'assoluzione - Cronaca L'uomo, accusato di concorso in omicidio volontario e attualmente detenuto in Serbia per droga, era a bordo del mezzo guidato da Remi Nikolic, già condannato per l'omicidio dell'agente ...Si è chiuso, con una conferma dell'assoluzione di primo grado dall'accusa di concorso in omicidio volontario e ad oltre 10 anni di distanza dai fatti, il processo milanese a carico di Milos Stizanin, ...