VIDEO Polonia-Argentina 0-2 | Mondiali 2022 | highlights e sintesi Messi sbaglia il rigore | decidono Mac Allister e Alvarez

Julian Alvarez manda in delirio l'Argentina segnando il secondo gol nella vittoria contro la Polonia, sfida valida per la terza e ultima giornata del Girone C dei Mondiali di Qatar 2022. L'attaccante del Manchester City ripaga la fiducia datagli da Scaloni, che lo aveva preferito a Lautaro. Al 67' ancora un gol per l'Albiceleste. È Alvarez a gonfiare la rete della Polonia. Enzo Fernandez vede e serve Alvarez in area di rigore, l'attaccante del Manchester City controlla e lascia partire un sinistro che Szczesny non riesce a fermare. L'Argentina di Leo Messi chiude il discorso qualificazione con un sonoro 2-0 alla Polonia, grazie alle reti dei gioielli della squadra.