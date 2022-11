OA Sport

Grande prestazione e splendido podio per inaugurare questa nuova stagione di Coppa del mondo di2022/2023. La vittoria è andata alla svedese Hanna Öberg. LA CLASSIFICA FINALE... blitz dei Fridays for Future al Museo egizio: la contestazione contro la Cop27 -L'ex ... dove praticare ciclocross, mountain bike, pump track, skiroll ,, nordic ski (pista sintetica), ... VIDEO Biathlon, Lisa Vittozzi terza nella 15 km di Kontiolahti: highlights e sintesi L’azzurra ha chiuso al terzo posto l’individuale femminile sulla distanza dei 15 km sulla neve di Kontiolahti (Finlandia), tappa inaugurale della Coppa del Mondo 2022/2023 di biathlon. Grazie ad un ...Am Mittwoch (30.11.2022) lief die Biathlon-Sendung "Biathlon-Weltcup" im Fernsehen. Alle Infos zur Wiederholung von "15 km Einzel Frauen" online in der Mediathek und im TV erfahren Sie hier bei news.d ...