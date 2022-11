Victoria dei Maneskin nuda sul water | la foto sfida la censura E Damiano va sul palco in mutande

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Prosegue il tour deinegli Stati Uniti, dopo aver vinto un premio all’American Music Awards ed in attesa della notte dei Grammy. Ultima tappa Boston, dove la band die compagni sembra aver lasciato di nuovo il segno. Se nei giorni scorsi, i fan erano in delirio dopo aver visto il frontman deiesibirsi in gonna, chissà cosa diranno nel vederein un momento molto intimo, ma sdoganato su Instagram. Quando natura chiama La rocker romana, sempre sorridente, è seduta sulper espletare un bisogno di madre natura, tra scatoloni, un quadro appoggiato al muro ed un secchio che sembra di vernice. Niente toilette super lusso per la band più popolare al mondo, che anche quando hanno impellenze fisiologiche si adattano alla situazione, senza snobismi da star. ...

assolutamente perfetti anche per Victoria De Angelis I look dei quattro Maneskin sono coordinati ma differenti, come sempre per le loro apparizioni pubbliche ufficiali. Sia nei completi con gilet