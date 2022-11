Victoria dei Måneskin mezza nuda seduta sul water e Damiano in mutande sul palco | le nuove foto virali

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Sono numerosi i premi ricevuti dalla band dei record: i. Ma numerose sono anche le provocazioni e leaudaci a cui ci hanno abituati da sempre, ultima tra tutte una serie di immagini pubblicate sul loro profilo Instagram dove è possibile vedere, in unasul, e, nell’altra,insul. Il loro pazzesco tour prosegue a gonfie vele e dopo aver vinto il premio all’American Musica Awards, uno dei riconoscimenti più importanti per la discografia americana, attendono con ansia l’importante notte dei Grammy. Nel mentre, però, si lasciano andare a un po’ di relax e perché no, anche qualche scatto ‘particolare’ da pubblicare sui propri canali social. A lasciare il ...