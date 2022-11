Ventimila euro al giorno per gli infortunati - Sport - quotidiano.net

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Un'assicurazione indennizza i club per i calciatori che si bloccano in Nazionale: da Neymar a Benzema, pioggia di ...

QUOTIDIANO NAZIONALE

Un'assicurazione indennizza i club per i calciatori che si bloccano in Nazionale: da Neymar a Benzema, pioggia di ...58/1998, la "reclusione da uno a sei anni e con la multa dacinque milioni"; per il reato di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità di pubblica vigilanza (art. ... Ventimila euro al giorno per gli infortunati Il soggiorno regale di ‘Sir David’ era dotato di tutti i comfort e gli agi più esclusivi: dal cibo fino all’accoglienza, godeva di ...Dopo la chiusura delle indagini preliminari sul caso plusvalenze, vediamo nel dettaglio quali sono gli sviluppi dell'inchiesta, i reati contestati ai dirigenti della Juventus indagati e cosa rischiere ...