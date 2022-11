Velletri Il 3 e il 4 Dicembre “Coltivendo in festa… aspettando il Natale” | in scena la qualità dei prodotti tipici il Festival del Pane e valorizzazione del mercato a “km 0” di Rioli

CastelliNotizie.it

è in arrivo un fine settimana pre - natalizio all'insegna dei prodotti tipici: sabato 3 e domenica 4, al Mercato di Rioli si svolge "Coltivendo in festa aspettando il Natale" una ...Volontè di17ore 21,00 Spazio Teatro Potlach, Fara Sabina 20ore 21,00 Teatro Tor Bella Monaca (Roma) 21ore 21,00 Auditorium Castelli Romani (Cecchina, Albano ... Il Natale a Velletri: ecco il programma del Magico Natale Veliterno 2022 (eventi e orari) In molti si chiedono che tempo farà durante le festività natalizie. Una curiosità per sapere se il Natale trascorrerà con il sole o con la pioggia o anche una domanda che nasce dalla necessità di mett ...Daniel Pennac, Pako Ioffredo e Demi Licata. Sono loro i 3 assoluti protagonisti di una domenica pomeriggio 27 novembre da incorniciare al Teatro Artemisio ...