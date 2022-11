Vaticano sotto attacco hacker | il sito della Santa Sede off-line da ore

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Città del– “404 not found”. Da diverse ore ilufficiale del, vatican.va, risulta non raggiungibile. Fin da questa mattina la rete webregistrava difficoltà di connessione, con forti rallentamenti nel traffico. “Sono in corso accertamenti tecnici per via di tentativi anomali di accesso al”, si fa sapere da Oltretevere. Il fenomeno viene registrato all’indomani delle dure risposte del Cremlino all’intervista rilasciata da Papa Francesco alla rivista “America”, in cui il Pontefice condannava la crudeltà dell’aggressione all’Ucraina e il comportamento delle truppe che agiscono nel paese slavogli ordini del Cremlino. Un caso analogo si era verificato la scorsa settimana ai danni del Parlamento Europeo, ...