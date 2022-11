Vaticano | la telefonata di Becciu con Papa Francesco registrata all’insaputa del pontefice | l’audio integrale

Il riferimento è al denaro versato a Cecilia Marogna (mai menzionata nellacon Francesco), imputata nel processoin concorso con Becciu in relazione ai 575mila euro versati dalla ...Il riferimento è al denaro versato a Cecilia Marogna (mai menzionata nellacon Francesco), imputata nel processoin concorso con Becciu in relazione ai 575mila euro versati dalla ...Il riferimento è al denaro versato a Cecilia Marogna (mai menzionata nella telefonata con Francesco), imputata nel processo vaticano in concorso con Becciu in relazione ai 575mila euro versati dalla ...L’audio pubblicato dall’Adnkronos della conversazione con Papa Francesco registrata (all’insaputa del pontefice) dal cardinale Angelo Becciu il 24 luglio 2021, solo pochi giorni dopo le dimissioni di ...