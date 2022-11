Valeria Marini | il trauma dell’aborto | «Lui era un violento | mia mamma mi convinse a farlo»

(Di mercoledì 30 novembre 2022)si è messa a nudo nell’intervista a Belve e ha confessato di aver abortito a 15 anni. La showgirl ha ricordato con Francesca Fagnani un episodio della sua infanzia, spiegando di aver scoperto quando aveva solo 15 anni di essere rimasta incinta di un ragazzo molto più grande di lei con il quale aveva però una relazione tossica. La decisione della«Non sapevo che avrei avuto un’interruzione di gravidanza, sono andata in una clinica privata, ero una ragazzina». Laha confessato che a spingere per l’aborto fu la, riconoscendo nella relazione della figlia qualcosa che non andava, soprattutto visto che il suo fidanzato era una persona violenta., dopo anni, sembra quasi giustificare la donna: «Mial’ha fatto per il mio bene, ...

Un aborto a 15 anni., ospite della scorsa edizione di Belve, ha raccontato a Francesca Fagnani il traumatizzante episodio della sua adolescenza: era solo una ragazzina quando rimase incinta di un ragazzo ...Adriana Faranda, Nina Moric,, Ilary Blasi, Bianca Berlinguer, fino addirittura a Giorgia Meloni in tempi non sospetti, nel 2018, ben prima di diventare la favorita alla carica di ...La decisione presa dalla madre: "L'ha fatto per il mio bene, perché comunque l'amore che avevo per questa persona non era sano, lui era ...L'Isola dei Famosi partirà il prossimo aprile 2023 ma già spuntano i primi nomi dei possibili concorrenti. Intanto però si stanno tenendo i cast per scegliere i ...