Valentina Lodovini | chi è il fidanzato | tutto sulla vita privata dell’attrice

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 30 novembre 2022)pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi anche l’attrice, che presto rivedremo al cinema, a partire da domani, con il film Vicini di Casa. E che oggi su Rai 1, nel salotto più amato e seguito di sempre, parlerà della sua carriera. E della sua. View this post on Instagram A post shared by(@lodoè single o fidanzata? Della carriera di, nata in Umbria, conosciamo molto: sappiamo dei suoi successi, dei suoi film, ...