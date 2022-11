Vaccini | di Mauro Pascale Napoli | “Promuoverli soprattutto tra i fragili”

(Di mercoledì 30 novembre 2022) (Adnkronos) – “Il tema delle vaccinazioni è fondamentale. Bisogna promuovere la vaccinazione, specialmente nei pazienti”. Queste le parole di Maurizio di, Direttore sanitario aziendale istitutodi, a margine de ‘La vaccinazione del paziente adulto fragile in ospedale’, l’evento organizzato da Motore Sanità, che si è svolto al centro direzionale di. “Io rappresento in questo momento l’istituto– ha sottolineato di– dove i pazienti sono tutti oncologici, e che quindi hanno assoluto bisogno di proteggersi attraverso il vaccino. Bisogna insistere non sottovalutando patologie come l’influenza che ha una ricorrenza annuale ma sempre con variabili diverse. Non bisogna sottovalutare neanche la vaccinazione per altre ...

