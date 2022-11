Usa-Iran | Biden | “Grande partita | ce l’abbiamo fatta”

(Di mercoledì 30 novembre 2022) (Adnkronos) – “Usa! Usa!!”. Joeesulta per la vittoria degli Stati Uniti contro l’ai Mondiali di Qatar 2022. La Nazionale a stelle e strisce si è qualificata per gli ottavi di finale del torneo. “Quando ho parlato con l’allenatore e i giocatori ho detto: ‘Ce la potete fare’. E loro ce l’hanno! Dio li benedica”, ha detto ancora il presidente americano parlando con i giornalisti al seguito in Michigan, riferendosi alla telefonata auguralealla squadra alla vigilia dei Mondiali. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Nel match trasono questi ultimi farsi preferire nella prima frazione con una continua pressione sull'area iraniana. I mediorientali agiscono di rimessa con Azmoun e Taremi che faticano a ...Commenta per primo Il ct dell'Carlos Queiroz ha commentato così, ai microfoni della CNN , la sconfitta contro glie la conseguente eliminazione dai Mondiali 2022 in Qaatar: 'Il primo tempo è stato statunitense, mentre il ...Usa-Iran 1-0 Agli Stati Uniti basta un gol di Pulisic per battere l’Iran, per la prima volta, per 1-0 e qualificarsi per gli ottavi di finale dei Mondiali di Qatar 2022 dove se la vedrà con l’Olanda.Nel 1953, in Iran c'era un certo Mossadeq, capo del partito socialista che governava nel regime "democratico" iraniano. Fu fatto fuori con un golpe attraverso una missione segreta orchestrata dagli ...