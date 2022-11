Agenzia ANSA

I democratici della Camerahanno eletto all'unanimita' Hakeem Jeffries come loro leader. Lo riporta la Cnn. Si tratta del primo afroamericano a ricoprire questo ruolo. Jeffries, 52 anni, prende il posto di Nancy Pelosi. .Il governo fa ritirare in Senato l'emendamento al dl Calabria criticato dai. In cambio ottiene l'impegno ad approvare il decreto entro fine anno. Evitando di dare pretesti ...causata dagli". Lo ... Usa: dem eleggono primo leader afroamericano alla Camera - Ultima Ora I democratici della Camera Usa hanno eletto all'unanimita' Hakeem Jeffries come loro leader. Lo riporta la Cnn. Si tratta del primo afroamericano a ricoprire questo ruolo. Jeffries, 52 anni, prende il ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, news. Von der Leyen: 'Tribunale ad hoc su crimini russi'. LIVE ...