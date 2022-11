Usa | condannato per ' cospirazione sediziosa' leader di estrema destra per assalto a Capitol Hill

Il leader del gruppo di estrema destradegli Oath Keepers, Stewart Rhodes, è statoper "cospirazione sediziosa" in merito all'assalto a Capitol Hill del gennaio 2021. La condanna è una vittoria per il Dipartimento di ...Il leader del gruppo di estrema destradegli Oath Keepers, Stewart Rhodes, statoper cospirazione sediziosa per l'assalto a Capitol Hill del 6 gennaio del 2021. Lo riporta la Cnn. La condanna una vittoria per il dipartimento ...Il capo degli Oath Keepers è uno degli imputati più importanti dei circa 800 accusati finora in relazione all'attacco del gennaio 2021. Giudicato colpevole anche un altro membro della stessa milizia ...Il capo degli Oath Keepers è uno degli imputati più importanti dei circa 800 accusati finora in relazione all'attacco del gennaio 2021. Giudicato colpevole anche un altro membro della stessa milizia ...