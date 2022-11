TGLA7

- Il leader del gruppo di estrema destradegli Oath Keepers, Stewart Rhodes, è stato condannato per "cospirazione sediziosa" in merito all'assalto a Capitol Hill del gennaio 2021. La condanna è ...AGI - L'attore Kevin Spacey dovrà pagare circa 31 milioni di dollari alla società di produzione della serie 'House of Cards' come risarcimento per le perdite subite a seguito del danno creatole con le ... Usa: condananto per 'cospirazione sediziosa' leader di estrema destra per assalto a Capitol Hill Il capo degli Oath Keepers è uno degli imputati più importanti dei circa 800 accusati finora in relazione all'attacco del gennaio 2021. Giudicato colpevole anche un altro membro della stessa milizia ...Grande successo per il Dipartimento di Giustizia americano. Oltre a Stewart Rhodes, il capo degli Oath Keepers, anche un altro membro, Kelly Meggs, è ...