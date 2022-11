“Uomini e donne” | Luisa Monti ricoverata d’urgenza | le sue condizioni

Leggi su tvzap

(Di mercoledì 30 novembre 2022) News Tv. Sono ore di apprensione e paura per i fan di “”. Uno degli ex volti del dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi dal 1996 è finito in ospedale. Si tratta di, una delle dame più amate del programma Mediaset. È stata proprio la protagonista dell’edizione 2019 ad avere informato i suoi follower di avere avuto problemi di salute. Leggi anche l’articolo —> “”, grave lutto per l’ex protagonista Joele Milan: l’annuncio sui social, protagonista dell’edizione 2019 della nota trasmissione di Maria De Filippi. La donna è statain ospedale, come da lei stessa raccontato attraverso una serie di Instagram Stories pubblicate ...