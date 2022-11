Unghie per le Feste? Jennifer Lopez inaugura la stagione

Leggi su amica

(Di mercoledì 30 novembre 2022)è una vera maestra di bellezza. E anche quando si tratta di pedicure sa come stupire e lasciare il segno (Ipa) Beauty look per le? Non dimenticate i piedi. Chi ha detto che la pedicure può essere dimenticata nel periodo invernale? Protagonisti iniscussi dellaestiva, quest’anno i piedi si prendono la rivincita anche in occasione dellenatalizie. Complici i sandali gioiello, ormai senza, la pedicure torna sul podio dei trattamenti beauty cui pensare per le, da Natale a Capodanno. La prima tra le popstar a dare idee sul tema è, con una nail art raffinata, brillante e preziosa. Ve la sveliamo. Pedicure natalizia: ecco quella di...