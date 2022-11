Una tournée d' amore | quella di DJ Leo Gira tra lo Zambia e l' Etiopia

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Si è concluso da pochi giorni il primo Charity Tour promosso dalla DIAGEO Group Africa, leader globale delle bevande alcoliche, che ha visto il giovane DJ cortinese Leoesibirsi tra loe l'in alcuni dei locali più belli del territorio, e non solo. Leo, infatti, grazie alle performance acclamate in Addis Abeba, a sorpresa è stato invitato a far conoscere il suo stile anche durante lo Zoya Festival, il più importante festival di musica elettronica etiope. Obiettivo di questo tour benefico, a cui DIAGEO Africa ha associato “Smirnoff” come brand, era supportare concretamente le attività di EMMA's Children, associazione nata dieci anni fa a Cortina d'Ampezzo e operante innella comunità Bosco Children. Un centro diretto dal missionario Don Angelo Regazzo, il cui obiettivo è ...

